Мошенник от имени Роспотребнадзора попросил оплатить ему покупку в магазине за решение проблем с проверкой

В альметьевский отдел Управления Роспотребнадзора по Татарстану обратился директор Лениногорского дома престарелых, который сообщил о том, что им якобы позвонил сотрудник ведомства из Москвы и предупредил о проверке. По словам звонившего, можно было все «уладить» за оплату чека в одном из магазинов алкоголя на 18 тысяч рублей.

Звонок поступил с номера 89271609519. «Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленного лица от имени Роспотребнадзора. Данные действия носят противоправный характер», — сообщили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

О подобном случае сообщалось также в начале ноября — мошенник, представившись сотрудником Роспотребнадзора по Татарстану, сообщил транспортному предприятию о проведении проверки и предложил «решить вопрос» с ней.