В Казани мошенник от имени сотрудника Роспотребнадзора предлагал предприятию «решить вопрос» с проверкой

В Казани мошенник, представившись сотрудником Роспотребнадзора по Татарстану, сообщил транспортному предприятию о проведении проверки и предложил «решить вопрос» с ней.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану заявило, что не имеет никакого отношения к этому неустановленному лицу. Всю информацию ведомство направило в МВД по Татарстану.

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В Роспотребнадзоре по Татарстану напомнили, что проводят контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в пределах полномочий. Должностные лица в начале проверки предъявляют служебное удостоверение. Представители бизнеса могут уточнить информацию о должностном лице в кадровой службе управления, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в столице Татарстана аферист под видом прокурора пытался обмануть ректора вуза.