В Казани за 25 млн рублей продают помещение, где располагался «Кальянный двор»

В Казани выставили на продажу помещение по адресу ул. Парижской Коммуны, 25/39, где располагался «Кальянный двор». Сообщение об этом появилось на одном из сайтов объявлений.

Помещение с отдельным входом находится на цокольном этаже административного здания. Общая площадь — 317 кв. м, есть также место под вывеску.



Отметим, что сейчас ресторан, по данным сервисов карт «Яндекса» и Google, не работает.

Ранее в Казани выставили на продажу торговый комплекс за 94,5 млн рублей.