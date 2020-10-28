В Казани выставили на продажу помещения свободного назначения за 94,5 млн рублей

В Советском районе Казани по адресу Сибирский тракт, 36г выставили на продажу помещения свободного назначения за 94,5 млн рублей. Объявление выставлено на сайте «Авито».

Помещения площадью 2 663 кв. м расположены на первом и втором этажах.

avito.ru

«Объект расположен в уникальном месте на очень высоком пешеходном, автомобильном и транспортном трафике. На месте одного из самых крупных пересадочных узлов нашего города. Имеется несколько входов», — сказано в объявлении.