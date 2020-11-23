Казанцы радуются снегу: фоторепортаж из соцсетей

Фото: соцсети

Зима в Казани постепенно вступает в свои права, после заметного похолодания наконец выпал снег. Пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии города, принимающего очертания предновогоднего.

Кто-то ограничился снимком из окна, а кто-то подошел к вопросу более креативно.

Очень необычно выглядит Казанка, лед которой еще на выходных был чист, а сегодня поземка легла на нем в причудливые узоры.

Похоже, некоторые даже умудряются гулять и выискивать достопримечательности в такую недружелюбную погоду.

Фото: соцсети