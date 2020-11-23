Казанцы радуются снегу: фоторепортаж из соцсетей
Зима в Казани постепенно вступает в свои права, после заметного похолодания наконец выпал снег. Пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии города, принимающего очертания предновогоднего.
Кто-то ограничился снимком из окна, а кто-то подошел к вопросу более креативно.
Очень необычно выглядит Казанка, лед которой еще на выходных был чист, а сегодня поземка легла на нем в причудливые узоры.
Похоже, некоторые даже умудряются гулять и выискивать достопримечательности в такую недружелюбную погоду.
Общество Татарстан
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