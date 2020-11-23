Питерский режиссер рассказала, сложно ли ставить спектакль на татарском языке

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Штатный режиссер питерского театра «Мастерская» Екатерина Гороховская представит в Татарском театре юного зрителя имени Г. Кариева спектакль «Мио, мой Мио!» («Мио, минем Мио!») по сказке Астрид Линдгрен. В беседе с корреспондентом «Реального времени» она рассказала, сложно ли ей было ставить спектакль на татарском языке.

— Во-первых, все прекрасно в театре говорят по-русски. Во-вторых, мне вообще языки даются легко. Я хорошо знаю текст, русскую инсценировку — наизусть. Но и без нее я прекрасно понимаю, когда и о чем говорят на сцене. Бывает, ребята заигрываются, говорят что-то, но я тут же останавливаю: «Мы же убрали эту фразу». Они мне: «А откуда вы знаете?» Я полюбила татарский язык, почувствовала его красоту и мощную силу. Единственное, что мешает — некоторые фразы, короткие на русском, по-татарски звучат длинно. Но и тут мы находим оптимальное решение, тем более что замечательный перевод Назифы Каримовой это позволяет.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гороховская призналась, что ей комфортно работать в Казани. По ее мнению, сейчас татарский ТЮЗ переживает подъем — по уровню спектаклей, отношению к работе всех цехов и служб, актеров и руководства. Во-вторых, в столице Татарстана чувствуется «яркая, сочная и какая-то детская энергия чувствуется — открытость в самом прекрасном смысле слова».



Полное интервью с режиссером питерского театра «Мастерская» Екатериной Гороховской — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина