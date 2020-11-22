В Татарстане спасатели два часа искали мужчин, чью машину ночью занесло в кювет

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане нашли мужчин, которые потерялись ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

На вызов о том, что потерялись двое жителей села Змеево, спасатели выехали в пятом часу утра 21 ноября. Выяснилось, что пропавшие выехали из Чистополя, проехали Змеевский мост и их автомобиль ВАЗ-2110 занесло в кювет.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Мужчин искали 2 часа. В медицинской помощи они не нуждались, их передали родственникам.