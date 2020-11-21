Всенощное бдение по митрополиту Феофану отслужит временно управляющий Казанской епархией

В субботу в 16.00 в Благовещенском соборе Казанского кремля митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн проведет всенощное бдение по митрополиту Феофану.

Тело владыки уже доставили в собор, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

По данным Казанской епархии, в воскресенье литургию в главном храме Казанской епархии возглавят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий и митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Служба начнется в 9.00.

Напомним, что прощание с митрополитом Феофаном пройдет в понедельник, 23 ноября. Его похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря.