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Всенощное бдение по митрополиту Феофану отслужит временно управляющий Казанской епархией

15:37, 21.11.2020 1
Всенощное бдение по митрополиту Феофану отслужит временно управляющий Казанской епархией
Фото: tatmitropolia.ru

В субботу в 16.00 в Благовещенском соборе Казанского кремля митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн проведет всенощное бдение по митрополиту Феофану.

Тело владыки уже доставили в собор, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

По данным Казанской епархии, в воскресенье литургию в главном храме Казанской епархии возглавят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий и митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Служба начнется в 9.00.

Напомним, что прощание с митрополитом Феофаном пройдет в понедельник, 23 ноября. Его похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 ноя
    Вечная память Владыке Митрополиту Феофану! Ринатъ Гараевъ.
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