В Зеленодольске пожарные подарили детскому приюту подгузники

В Зеленодольске сотрудники МЧС Татарстана посетили социальный приют для детей и подростков «Гнездышко». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники 34-й пожарно-спасательной части ФПС по РТ оказывают помощь приюту уже на протяжении нескольких лет. Еще до пандемии сотрудники пожарно-спасательного отряда приезжали к воспитанникам приюта с подарками, с поздравлениями к праздникам, проводили конкурсы и викторины.

На этот раз спасатели принесли в приют полезные подарки — детские подгузники для самых маленьких воспитанников «Гнездышка». С воспитанниками повидаться не удалось, в учреждении введен режим карантина.



Ранее сообщалось, что открывшийся официально Центр защиты «Умиление» теперь принимает женщин со всего Татарстана.



Ольга Плешкова