Открывшийся официально Центр защиты «Умиление» теперь принимает женщин со всего Татарстана

Фото: Гульнара Талипова

15 октября в Казани официально открылся Центр комплексной помощи беременным женщинам и семьям с детьми «Социальный дом «Колыбель». В церемонии открытия приняли участие детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, благотворители, блогеры и просто неравнодушные люди города.

Фото: Гульнара Талипова

Одноименный приют уже более трех лет работал в Казани, об этом уже писало «Реальное время». За это время безвозмездная помощь была оказана 65 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также их детям. 103 ребенка проживали в приюте с мамами, а еще 13 младенцев родилось здесь на свет. Теперь в новом центре всесторонняя помощь будет оказываться не только жительницам Казани, но и всего Татарстана. Накануне открытия Центр обзавелся собственным автомобилем, так что мобильная группа станет теперь действительно оперативной и, следовательно, действенной.

Новый центр «Колыбель» находится в поселке Вознесение и, по словам руководителя Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление» Элины Галиуллиной, это место идеально подходит мамам — здесь есть свой огород, большой двор для прогулок с детьми и много просторных помещений. Не против такого соседства и жители поселка, руководитель Центра рассказала, что с соседями установились добрые отношения.

Фото: Гульнара Талипова

— Только за последние полгода работы мы приняли в центре 20 семей, в которых воспитывается 32 ребенка. Сегодня, на момент открытия, у нас проживают 4 мамы и 10 детей. Благодаря гранту, мы приобрели автомобиль «Лада Ларгус», на котором уже развозим гуманитарную помощь, перевозим подопечных. В рамках грантового проекта планируются выезды в районы, выездные мероприятия с широкой целевой аудиторией, направленные на комплексную профилактику абортов, — сообщила «Реальному времени» Элина Галиуллина.

Она также отметила, что на базе Центра оказывается психологическая, юридическая, гуманитарная помощь, предоставляется временный приют беременным и матерям с детьми разного возраста, проводятся занятия с педагогами и др. Работает горячая линия по номеру 8987-220-0360, куда могут обратиться за помощью беременные и семьи с детьми в трудной жизненной ситуации.

Анна Тарлецкая