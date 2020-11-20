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Тихановская добивается признания белорусского ОМОНа террористической организацией

21:51, 20.11.2020 1
Тихановская добивается признания белорусского ОМОНа террористической организацией
Фото: t.me/tsikhanouskaya

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена добиться признания белорусского ОМОНа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии террористическими организациями.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

«В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями», — передает RT сообщение.

Сообщается, что Стефан Блок выразил готовность помочь Тихановской в этом направлении.

Ранее Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии.

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:30
    Так Тихановская сама террористка.Сколько времени уже терроризирует государство,а принимающая сторона -пособник.
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