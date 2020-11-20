Тихановская добивается признания белорусского ОМОНа террористической организацией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена добиться признания белорусского ОМОНа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии террористическими организациями.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

«В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями», — передает RT сообщение.

Сообщается, что Стефан Блок выразил готовность помочь Тихановской в этом направлении.

Ранее Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии.



Ольга Плешкова