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ГИБДД Казани провела рейд по выявлению незаконных междугородних перевозок

18:50, 20.11.2020
ГИБДД Казани провела рейд по выявлению незаконных междугородних перевозок
Фото: кадр видео ТНВ

Инспекторы ГИБДД Казани вышли в очередной рейд по выявлению незаконных междугородних перевозок. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Маршрутки, перевозящие пассажиров без лицензии, маскируются под вывеской «заказной» — якобы выполняют заказной маршрут организованной группы людей. На самом же деле они выполняют регулярные перевозки, многие в Казани знают импровизированный «вокзал» у Компрессорного.

С начала года транспортные инспекторы выписали сорок штрафов за различные нарушения по междугородним перевозкам. Составлены протоколы более чем на миллион рублей.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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