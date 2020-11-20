ГИБДД Казани провела рейд по выявлению незаконных междугородних перевозок

Фото: кадр видео ТНВ

Инспекторы ГИБДД Казани вышли в очередной рейд по выявлению незаконных междугородних перевозок. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Маршрутки, перевозящие пассажиров без лицензии, маскируются под вывеской «заказной» — якобы выполняют заказной маршрут организованной группы людей. На самом же деле они выполняют регулярные перевозки, многие в Казани знают импровизированный «вокзал» у Компрессорного.

С начала года транспортные инспекторы выписали сорок штрафов за различные нарушения по междугородним перевозкам. Составлены протоколы более чем на миллион рублей.



Ольга Плешкова