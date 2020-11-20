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В МЧС Татарстана предупредили об усилении ветра до 15 м/с сегодня ночью

17:49, 20.11.2020
В МЧС Татарстана предупредили об усилении ветра до 15 м/с сегодня ночью
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях.

Так, ночью 21 ноября на территории Татарстана местами сохранится сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали о погоде на выходные дни в республике — существенных осадков не ожидается, температуры понизятся до -8 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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