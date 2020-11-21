Велосипед и бег: какой кардиотренажер выбрать для дома

В условиях постоянных новых рекордов по заболеваемости коронавирусом у многих людей возникают сомнения, стоит ли посещать спортзалы. Помимо повышенного риска подхватить COVID-19 (который, хорошо это или плохо, — волнует далеко не всех), есть еще и страх, что спортзалы могут быть закрыты в случае введения дополнительных ограничительных мир — а абонементы обычно продаются на долгий срок. Приходящая зима же усложняет занятия спортом на улице недалеко от дома. В этих условиях логичным кажется покупка кардиотренажера для домашнего использования. Что это могут быть за тренажеры — в материале «Реального времени».

Беговая дорожка

Беговая дорожка — один из самых простых в плане выполнения упражнений кардиотренажеров, принцип работы с которым понятен всем. Движущаяся дорожка позволяет совершать ходьбу или бег на выбранной скорости. Впрочем, считается, что бег — не лучший вариант в случае проблем с суставами или лишним весом, так как способствует повышенной нагрузке на позвоночник. Однако ходьба, которой тоже удобно заниматься на беговой дорожке, полезна, пожалуй, всем — по крайней мере, при правильном выборе скорости и интенсивности упражнений.

Простейшие беговые дорожки стартуют с цены в 10-11 тысяч рублей. Это — механические устройства, в них нет мотора, так что в движение полотно приводит сам занимающийся — своими же шагами или бегом. Это менее удобно, чем дорожки с двигателем, но и тяжелее, так что нагрузка может оказаться выше. Из плюсов таких устройств, помимо цены, — относительная компактность и легкость.

Дорожки с двигателем стоят уже дороже — их стоимость начинается примерно с 17 тысяч рублей. В самых простых моделях может не быть датчика пульса и, что важнее, нет функции наклона, который призван увеличить нагрузку, имитируя ходьбу (или бег) «в гору».

Самые маленькие беговые дорожки в длину не менее 1,4 метра. Так что поставить их, например, в гостиную и тем более в единственную комнату будет проблематично. Сложно их и доставать только на время тренировок — механические модели весят не меньше 25 килограмм, модели с двигателем — от 40 килограмм. Так что беговую дорожку покупать логично, только если у вас большая квартира или собственный дом.

Эллипсоид

Кардиотренажер, многими считающийся самым лучшим и практичным, — эллиптический. Считается, что движения на эллипсоиде должны напоминать катания на лыжах, но это не совсем так. Платформы, на которые ставятся ноги, описывают траекторию эллипса. Отсутствие «прыжков», из которых, по сути, и состоит бег, снижает нагрузку на позвоночник и суставы, что значительно снижает число ограничений, при которых тренажером лучше не пользоваться. Плюс к этому при занятиях на эллипсоиде нагрузка идет не только на ноги, но и на руки, благодаря рычагам, за которые нужно держаться при ходьбе.

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Наиболее дешевые модели стоят от 14 тысяч. Большая цена, чем на самые дешевые велодорожки, объясняется тем, что этот вид тренажеров не бывает механическим. Самые простые модели — ременные, но главный их недостаток — ненадежность. Лучше покупать магнитные, но они обычно несколько дороже. А главное — в технических характеристиках обычно не указывается принцип действия, так что выбрать нужный — довольно сложно. Еще один важный технический параметр — длина шага, она напрямую зависит от размера тренажера — чем он больше, тем лучше.

Основной недостаток эллипсоида в качестве выбора для домашнего тренажера — опять же, его размер и вес. По габаритам они практически такие же, как беговые дорожки, так что просто так «в угол» его поставить сложно.

Гребной тренажер

Не самый очевидный, но полезный тренажер — гребной. Как следует из названия, он имитирует греблю, так что, в отличие от основной массы кардиотренажеров, нагрузка идет на руки, грудь и плечи, а также отчасти на пресс и бедра.

По неведомым причинам такие тренажеры менее популярны: возможно, дело в том, что нагрузку на руки проще (и дешевле) давать с помощью гантелей, гирь, эспандеров, и отжиманиями или подтягиваниями. Тем не менее сбрасывать гребные тренажеры со счетов не стоит — вещь полезная. Стоимость их начинается с 10 тысяч рублей. Главный недостаток, конечно, размеры — учитывая позу, в которой сидит занимающийся, вряд ли такое устройство сможет занимать меньше 1,5 метра в длину.

Велотренажер

Велотренажер — устройство, которое позволит скоротать зиму любителям езды на велосипеде. Конечно, в принципе ездить на велосипеде можно и зимой, но в России это не сильно распространено — мешают как низкие температуры, так и обилие снега, который мешает комфортной езде.

Велотренажеры условно можно разделить на два типа — вертикальные и горизонтальные. Первые полностью имитируют велосипед — седло там такое же, а педали расположены под ним. В горизонтальных велотренажерах вместо седла кресло, а педали находятся спереди, так что по движениям такие тренажеры скорее напоминают водный, а не обычный велосипед.

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Вертикальные велотренажеры стоят заметно дешевле беговых дорожек и эллипсоидов — от 8 тысяч рублей. Еще один их плюс — большая компактность, есть модели габаритами примерно в 80 на 50 сантиметров. Все равно немало, но в полтора раза меньше, чем размеры беговой дорожки. Есть, кстати, и совсем маленькие, мини-велотренажеры. По сути, это просто блок с педалями, сидеть при этом пользователь может в обычным кресле или диване. Основные плюсы такого вида велотренажеров — цена (от 3,5 тысячи рублей) и размеры — их точно можно купить в любую квартиру, так как займут они площадь около 40 на 30 сантиметров. Кроме того, благодаря весу в пару килограмм их можно убирать и доставать только на время тренировки.

Степпер

Наконец, самый очевидный среди компактных вариантов тренажеров для дома, который должен имитировать ходьбу, степпер. Конечно, это — не то же самое, что беговая дорожка или эллипсоид — по большому счету, движения на степпере похожи на подъем по лестнице. Тем не менее они помогают поддерживать мышцы в форме.

Как и велотренажеры, степперы можно разделить на два подвида — полноразмерные и мини. Первые — стоят от 5,5 тысячи рублей, в габаритах они примерно полметра на полметра, вес — чуть больше 10 килограмм. Отличие от мини-версии — в наличии ручек, за которые можно (и нужно) держаться во время ходьбы. Мини-степперы стоят от 2,5 тысячи рублей, в них держаться не за что — предполагается, что вы и так не упадете с платформы. В плюсах, само собой, цена, а размеры — примерно 30 на 20 сантиметров.

Фото: скриншот

Максим Матвеев