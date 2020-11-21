Велосипед и бег: какой кардиотренажер выбрать для дома
В условиях постоянных новых рекордов по заболеваемости коронавирусом у многих людей возникают сомнения, стоит ли посещать спортзалы. Помимо повышенного риска подхватить COVID-19 (который, хорошо это или плохо, — волнует далеко не всех), есть еще и страх, что спортзалы могут быть закрыты в случае введения дополнительных ограничительных мир — а абонементы обычно продаются на долгий срок. Приходящая зима же усложняет занятия спортом на улице недалеко от дома. В этих условиях логичным кажется покупка кардиотренажера для домашнего использования. Что это могут быть за тренажеры — в материале «Реального времени».
Беговая дорожка
Беговая дорожка — один из самых простых в плане выполнения упражнений кардиотренажеров, принцип работы с которым понятен всем. Движущаяся дорожка позволяет совершать ходьбу или бег на выбранной скорости. Впрочем, считается, что бег — не лучший вариант в случае проблем с суставами или лишним весом, так как способствует повышенной нагрузке на позвоночник. Однако ходьба, которой тоже удобно заниматься на беговой дорожке, полезна, пожалуй, всем — по крайней мере, при правильном выборе скорости и интенсивности упражнений.
Простейшие беговые дорожки стартуют с цены в 10-11 тысяч рублей. Это — механические устройства, в них нет мотора, так что в движение полотно приводит сам занимающийся — своими же шагами или бегом. Это менее удобно, чем дорожки с двигателем, но и тяжелее, так что нагрузка может оказаться выше. Из плюсов таких устройств, помимо цены, — относительная компактность и легкость.
Дорожки с двигателем стоят уже дороже — их стоимость начинается примерно с 17 тысяч рублей. В самых простых моделях может не быть датчика пульса и, что важнее, нет функции наклона, который призван увеличить нагрузку, имитируя ходьбу (или бег) «в гору».
Самые маленькие беговые дорожки в длину не менее 1,4 метра. Так что поставить их, например, в гостиную и тем более в единственную комнату будет проблематично. Сложно их и доставать только на время тренировок — механические модели весят не меньше 25 килограмм, модели с двигателем — от 40 килограмм. Так что беговую дорожку покупать логично, только если у вас большая квартира или собственный дом.
Эллипсоид
Кардиотренажер, многими считающийся самым лучшим и практичным, — эллиптический. Считается, что движения на эллипсоиде должны напоминать катания на лыжах, но это не совсем так. Платформы, на которые ставятся ноги, описывают траекторию эллипса. Отсутствие «прыжков», из которых, по сути, и состоит бег, снижает нагрузку на позвоночник и суставы, что значительно снижает число ограничений, при которых тренажером лучше не пользоваться. Плюс к этому при занятиях на эллипсоиде нагрузка идет не только на ноги, но и на руки, благодаря рычагам, за которые нужно держаться при ходьбе.
Наиболее дешевые модели стоят от 14 тысяч. Большая цена, чем на самые дешевые велодорожки, объясняется тем, что этот вид тренажеров не бывает механическим. Самые простые модели — ременные, но главный их недостаток — ненадежность. Лучше покупать магнитные, но они обычно несколько дороже. А главное — в технических характеристиках обычно не указывается принцип действия, так что выбрать нужный — довольно сложно. Еще один важный технический параметр — длина шага, она напрямую зависит от размера тренажера — чем он больше, тем лучше.
Основной недостаток эллипсоида в качестве выбора для домашнего тренажера — опять же, его размер и вес. По габаритам они практически такие же, как беговые дорожки, так что просто так «в угол» его поставить сложно.
Гребной тренажер
Не самый очевидный, но полезный тренажер — гребной. Как следует из названия, он имитирует греблю, так что, в отличие от основной массы кардиотренажеров, нагрузка идет на руки, грудь и плечи, а также отчасти на пресс и бедра.
По неведомым причинам такие тренажеры менее популярны: возможно, дело в том, что нагрузку на руки проще (и дешевле) давать с помощью гантелей, гирь, эспандеров, и отжиманиями или подтягиваниями. Тем не менее сбрасывать гребные тренажеры со счетов не стоит — вещь полезная. Стоимость их начинается с 10 тысяч рублей. Главный недостаток, конечно, размеры — учитывая позу, в которой сидит занимающийся, вряд ли такое устройство сможет занимать меньше 1,5 метра в длину.
Велотренажер
Велотренажер — устройство, которое позволит скоротать зиму любителям езды на велосипеде. Конечно, в принципе ездить на велосипеде можно и зимой, но в России это не сильно распространено — мешают как низкие температуры, так и обилие снега, который мешает комфортной езде.
Велотренажеры условно можно разделить на два типа — вертикальные и горизонтальные. Первые полностью имитируют велосипед — седло там такое же, а педали расположены под ним. В горизонтальных велотренажерах вместо седла кресло, а педали находятся спереди, так что по движениям такие тренажеры скорее напоминают водный, а не обычный велосипед.
Вертикальные велотренажеры стоят заметно дешевле беговых дорожек и эллипсоидов — от 8 тысяч рублей. Еще один их плюс — большая компактность, есть модели габаритами примерно в 80 на 50 сантиметров. Все равно немало, но в полтора раза меньше, чем размеры беговой дорожки. Есть, кстати, и совсем маленькие, мини-велотренажеры. По сути, это просто блок с педалями, сидеть при этом пользователь может в обычным кресле или диване. Основные плюсы такого вида велотренажеров — цена (от 3,5 тысячи рублей) и размеры — их точно можно купить в любую квартиру, так как займут они площадь около 40 на 30 сантиметров. Кроме того, благодаря весу в пару килограмм их можно убирать и доставать только на время тренировки.
Степпер
Наконец, самый очевидный среди компактных вариантов тренажеров для дома, который должен имитировать ходьбу, степпер. Конечно, это — не то же самое, что беговая дорожка или эллипсоид — по большому счету, движения на степпере похожи на подъем по лестнице. Тем не менее они помогают поддерживать мышцы в форме.
Как и велотренажеры, степперы можно разделить на два подвида — полноразмерные и мини. Первые — стоят от 5,5 тысячи рублей, в габаритах они примерно полметра на полметра, вес — чуть больше 10 килограмм. Отличие от мини-версии — в наличии ручек, за которые можно (и нужно) держаться во время ходьбы. Мини-степперы стоят от 2,5 тысячи рублей, в них держаться не за что — предполагается, что вы и так не упадете с платформы. В плюсах, само собой, цена, а размеры — примерно 30 на 20 сантиметров.
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