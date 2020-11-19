Минниханов поручил жестко контролировать соблюдение санитарных норм в вузах

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Роспотребнадзору жестко контролировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в вузах. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

«Президент РТ дал поручение Роспотребнадзору жестко контролировать и следить за тем, как там соблюдаются меры предосторожности. Вузы должны быть обеспечены санитайзерами, там должна проводиться термометрия, чтобы не допустить потенциально опасных людей до окружающих», — сказала Галимова.

Ранее Галимова заявила, что нужно вести разъяснительную работу со студентами. В целом руководство республики и оперштаб по борьбе с коронавирусом придерживаются той позиции, что дошкольники, школьники, студенты должны находиться в учреждениях, где соблюдают все меры безопасности.



Ольга Плешкова