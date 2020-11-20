Новым председателем «Камкомбанка» назначена Лилия Байчурина

Председателем правления ООО «Камский коммерческий банк» назначена Лилия Байчурина. Решение принято на внеочередном общем собрании участников банка.

Занимавшая пост председателя правления «Камкомбанка» с 2001 года заслуженный экономист РТ Розалия Габдуллина избрана председателем Наблюдательного совета банка.

В число участников банка также вошел 27-летний выпускник экономического факультета КФУ Айдар Гараев. Он имеет профессиональную степень ACCA — ассоциации дипломированных и сертифицированных бухгалтеров — и степень магистра менеджмента и финансов Эдинбургского университета.



Напомним, что «Камкомбанк» вошел в топ-100 крупнейших банков России по объему капитала на 1 июля 2020 года.



Татьяна Демина