Новым председателем «Камкомбанка» назначена Лилия Байчурина
Председателем правления ООО «Камский коммерческий банк» назначена Лилия Байчурина. Решение принято на внеочередном общем собрании участников банка.
Занимавшая пост председателя правления «Камкомбанка» с 2001 года заслуженный экономист РТ Розалия Габдуллина избрана председателем Наблюдательного совета банка.
В число участников банка также вошел 27-летний выпускник экономического факультета КФУ Айдар Гараев. Он имеет профессиональную степень ACCA — ассоциации дипломированных и сертифицированных бухгалтеров — и степень магистра менеджмента и финансов Эдинбургского университета.
Напомним, что «Камкомбанк» вошел в топ-100 крупнейших банков России по объему капитала на 1 июля 2020 года.
Справка
Лилия Байчурина закончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Имеет диплом КФУ по президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ.
Лилия Байчурина работает в банковской сфере с 1994 года. Ее карьера началась в должности экономиста в АО «Челныбанк». Более 20 лет она работала в банковских учреждениях Татарстана, в частности являлась главным бухгалтером и управляющим филиалом. С 2017 года до настоящего времени Байчурина занимала должность руководителя операционного офиса ООО «Банк «Аверс» в Набережных Челнах.
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