Байчурина Лилия Хасиятулловна
Общая информация
Родилась 20 октября 1973 года в Алькеевском района Татарской АССР.
Образование
1994 г. кончила Казанский государственный финансово-экономический институт, Казанскую банковскую школу Центрального банка РФ.
Трудовая деятельность
1994-1998 гг. — старший экономист в КБ «Челны-Банк».В
1998-2000 гг. — бухгалтер в ЗАО ИК «Элемте».
С сентября 2000 г. — работа в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
С 2005 г. — управляющий филиала «Челнинский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
С 2011 г. — член политсовета Набережночелнинского местного отделения ВПП «Единая Россия».
2017-2020 гг. — руководитель операционного офиса банка «Аверс» (г. Набережные Челны).
С 2020 г. — председатель правления ООО «Камский коммерческий банк»
Награды и звания
Награждена благодарственным письмом мэра города Набережные Челны, благодарственным письмом премьер-министра Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423807, пос.ГЭС, ул. Гидростроителей, 21 набережные челны
- Телефон: (8552) 70-15-46
- Email: https://www.kamkombank.ru/
Дата последнего обновления: 23.11.2020