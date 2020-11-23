Список персон

Байчурина Лилия Хасиятулловна

Финансы, Банки

Общая информация

Родилась 20 октября 1973 года в Алькеевском района Татарской АССР.

Образование

1994 г. кончила Казанский государственный финансово-экономический институт, Казанскую банковскую школу Центрального банка РФ.

Трудовая деятельность

1994-1998 гг. — старший экономист в КБ «Челны-Банк».В
1998-2000 гг. — бухгалтер в ЗАО ИК «Элемте».
С сентября 2000 г. — работа в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
С 2005 г. — управляющий филиала «Челнинский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
С 2011 г. — член политсовета Набережночелнинского местного отделения ВПП «Единая Россия».
2017-2020 гг. — руководитель операционного офиса банка «Аверс» (г. Набережные Челны).

С 2020 г. — председатель правления ООО «Камский коммерческий банк»

Награды и звания

Награждена благодарственным письмом мэра города Набережные Челны, благодарственным письмом премьер-министра Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423807, пос.ГЭС, ул. Гидростроителей, 21 набережные челны
  • Телефон: (8552) 70-15-46
  • Email: https://www.kamkombank.ru/

Дата последнего обновления: 23.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам