Космонавт из Бугульмы и беспилотники в Лаишево: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 19 ноября

Глава Бугульминского района Линар Закиров решил доказать подписчикам широкую известность родного города и опубликовал соответствующее видео. Ролик смонтирован из различных упоминаний Бугульмы на телеканалах: передачи Киселева и «Культуры» о Ярославе Гашеке, краткая биография космонавта Сергея Рыжикова и рассказ о первом выходе на сцену от Алексея Баталова.

Завораживающими кадрами запуска беспилотников поделился глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. В Лаишево стартовал региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». Соревновались в двух компетенциях: «Правоохранительная деятельность» и «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов».

Среди юных силовиков побывал сегодня и глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин. Он посетил Уруссинскую школу, где принял участие в парламентском уроке. На фотографии чиновник в окружении юнармейцев. Маски на лице только у взрослых, видимо, школьники не верят в COVID-19.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил видео с приема граждан. Если судить по этому посту, то местных жителей прежде всего волнуют благоустройство дворов и центр реабилитации инвалидов.

Еще одно видео выложил арский глава Ильшат Нуриев. Он поделился роликом редкого сегодня жанра: он составлен из аудиодорожки и сменяющих друг друга фотографий. Посвящено видео сельскохозяйственному семинару, проведенному в районе.