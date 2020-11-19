Госсовет Татарстана обсудит законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

26 ноября состоится семнадцатое заседание Государственного совета шестого созыва. Заседание запланировано на 10.00.

На повестке дня рассмотрение 30 вопросов, в числе которых 12 республиканских законопроектов и девять проектов федеральных законов. В первом чтении рассмотрят семь проектов республиканских законов, пять — во втором.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Одним из основных вопросов станет законопроект о бюджете Татарстана на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленный ко второму чтению. Уже поступило 357 поправок от кабинета министров, профильного комитета парламента, депутатов фракции КПРФ и других депутатов. Часть из них была снята после обсуждения, к принятию рекомендовано 337 поправок, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.



Ранее сообщалось, что бюджет Татарстана — 2021 предлагается утвердить с дефицитом почти в 3 млрд рублей.



Ольга Плешкова