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В Казани до 5 декабря ограничат движение пешеходов по улице Заводской

12:12, 19.11.2020
В Казани до 5 декабря ограничат движение пешеходов по улице Заводской
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с 23 ноября по 5 декабря в связи со строительством кабельной канализации ограничат движение пешеходов на двух участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

скриншот «Яндекст.Карты»

Закрыты для пешеходов будут участки возле здания №52 по улице Заводской и дома №64 по улице Татарстан.

Напомним, что в Казани до 31 августа 2021 года частично ограничено движение транспорта по проезжей части улицы Северо-Западной.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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