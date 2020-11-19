Алексей Solo Березин: «Матч с Virtus.pro для нас рядовой, никаких сюрпризов не готовим»
Саппорт новой команды Just Error, собранной из игроков старого состава Virtus.pro, Алексей Solo Березин поделился ожиданиями от предстоящего матча против обновленного ростера Virtus.pro в рамках группового этапа первого дивизиона EPIC League Season 2.
Solo заявил, что для него и его новой команды это обычный поединок, поэтому никаких сюрпризов для VP не готовит. Также Алексей Березин сказал, что игроки Just Error уже улучшили коммуникацию и постепенно сыгрываются.
«Настроение отличное! Сыгрываемся потихоньку, общаемся, нащупываем направление, в котором хотим играть. Сюрпризов [в матче против Virtus.pro] не готовим, для нас это обычный матч. С каждым днем играем лучше, лучше понимаем мету, взаимопонимание имеется», — сказал Solo, комментируя предстоящий матч для организаторов турнира.
Just Error занимает седьмую позицию в группе, одержав одну победу в трех матчах, уступив в том числе NAVI. Virtus.pro выиграла в одной игре и больше на турнире пока не играла. Матч между Just Error и Virtus.pro пройдет сегодня, 19 ноября, в 16.00 мск.СпортТехнологииITТелекоммуникацииМедиа
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