Алексей Solo Березин: «Матч с Virtus.pro для нас рядовой, никаких сюрпризов не готовим»

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Саппорт новой команды Just Error, собранной из игроков старого состава Virtus.pro, Алексей Solo Березин поделился ожиданиями от предстоящего матча против обновленного ростера Virtus.pro в рамках группового этапа первого дивизиона EPIC League Season 2.

Solo заявил, что для него и его новой команды это обычный поединок, поэтому никаких сюрпризов для VP не готовит. Также Алексей Березин сказал, что игроки Just Error уже улучшили коммуникацию и постепенно сыгрываются.

«Настроение отличное! Сыгрываемся потихоньку, общаемся, нащупываем направление, в котором хотим играть. Сюрпризов [в матче против Virtus.pro] не готовим, для нас это обычный матч. С каждым днем играем лучше, лучше понимаем мету, взаимопонимание имеется», — сказал Solo, комментируя предстоящий матч для организаторов турнира.

Just Error занимает седьмую позицию в группе, одержав одну победу в трех матчах, уступив в том числе NAVI. Virtus.pro выиграла в одной игре и больше на турнире пока не играла. Матч между Just Error и Virtus.pro пройдет сегодня, 19 ноября, в 16.00 мск.