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Боярский призвал назначить Семина в сборную России вместо Черчесова

11:52, 19.11.2020 1
Боярский призвал назначить Семина в сборную России вместо Черчесова
Фото: kremlin.ru

Народный артист РФ Михаил Боярский считает необходимым сменить главного тренера сборной России после поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги наций. По его мнению, лучшим вариантом вместо Станислава Черчесова является экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Думаю, этот результат лежит на руководстве команды! Сборная выглядела беззубой и неподготовленной. У Черчесова будущего нет, с ним у команды ничего не получится. Но не мне судить, потому что я болельщик. Просто очень печально, что сборная России находится в футбольных задворках.

Заболотный старался, но надо попадать в ворота. Считаю, нужно назначать Семина — это проверенный тренер», — сказал Боярский.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин. Фото: fclm.ru

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за поражения от сербов. При этом источники сообщают, что РФС не рассматривает увольнение тренера.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Миша прав Черчесов не тренер по-правде ведь на ЧМ в России мы ничего не завоевали не знаю почему футболистам миллионерам присвоили звание ЗМС куда президент смотрел браво сербам молодцы ребята хотя это сборная Москвы по населению а мы из 140 млн не можем выставить 11 ребят нормальных не пижонов
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