В Тукаевском районе РТ прокуратура требует вернуть горячее питание в одну из школ

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева (архив)

Прокуратура Тукаевского района РТ проверила Малошильнинскую школу из-за появления в соцсетях информации о том, что школьников не кормят. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что организованное питание в школе отсутствует с 12 ноября из-за того, что новые повара не могли приступить к работе из-за болезни, а два старых одновременно уволились.

В результате нарушения администрацией школы требований законодательства не обеспечены питанием 310 школьников и 23 педагога. В управлении образования Тукаевского района также бездействуют.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура внесла директору Малошильнинской СОШ и начальника управления образования Тукаевского района представления о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.



На данный момент акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль.

В конце октября прокуратура Набережных Челнов обязала директоров школ №51 и №32 организовать второе питание для учащихся после проверки информации о его отсутствии.

