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Капитан сборной России по футболу извинился за поражение от Сербии

10:16, 19.11.2020
Капитан сборной России по футболу извинился за поражение от Сербии
Фото: vk.com/teamrussia

Капитан сборной России Георгий Джикия принес извинения после крупного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги наций по футболу.

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — приводит слова Джикии официальный Twitter сборной России.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за поражения от сербов.

СпортФутбол
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