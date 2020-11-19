Капитан сборной России по футболу извинился за поражение от Сербии

Капитан сборной России Георгий Джикия принес извинения после крупного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги наций по футболу.

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — приводит слова Джикии официальный Twitter сборной России.

Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор». — Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за поражения от сербов.