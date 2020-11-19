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Лилия Галимова прокомментировала инициативу учреждения новой государственной награды Героя Татарстана

09:56, 19.11.2020 4
Лилия Галимова прокомментировала инициативу учреждения новой государственной награды Героя Татарстана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

По поводу учреждения новой государственной награды Героя Татарстана, с инициативой которой вышел вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила, что пока, кроме инициативы, ничего не сформулировано.

«Чтобы сформировать позицию, нужно, чтобы был подготовлен пакет документов, относительно кого, в какой форме это должно происходить, за какие заслуги. Пока это просто инициатива... Это прерогатива законодателей, которые вносят эту инициативу, а потом эту инициативу можно будет рассмотреть», — сказала Галимова.

Напомним, свое предложение Ахметов высказал на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В Татарстане достаточно много государственных наград. Но республика, которая живет особым статусом, динамично развивается, могла бы рассмотреть вопрос учреждения «Героя Татарстана». Это мое предложение. Опыт такой есть — «Герой Кубани», «Герой Чечни», «Герой Ставрополья»», — сказал он.

Марат Ахметов. Фото: Максим Платонов
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Подобное "звание" будет откровенным проявлением сепаратизма и русофобии. Полагаю, что власти России не допустят такого глумления над Российской государственностью. Регионам России запрещено подобное народное творчество.
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    Анонимно 19 ноя
    Зашевелились татарофобы...
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  • Анонимно 19 ноя
    скоро весь клан чишма героями станет.
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  • Анонимно 19 ноя
    Что это такое "герой Татарстана"???
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