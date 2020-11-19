В Зеленодольске запустили работу крытого футбольного манежа

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске в среду депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и глава Минспорта РТ Владимир Леонов открыли футбольный манеж.

«Зеленодольск любит футбол, в этом году наша команда стала чемпионом республики», — передает пресс-служба администрации Зеленодольского района слова мэра города Михаила Афанасьева. Чемпионат выиграли футболисты команды «Авангард».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В городской спортшколе занимаются футболом около 700 детей. Открытие манежа позволит спортсменам заниматься круглый год и увеличить число воспитанников.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Во время мероприятия Леонов и Афанасьев наградили званием заслуженного работника физической культуры Татарстана тренера по велоспорту Леонида Петрова.