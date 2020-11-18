В КФУ прокомментировали призыв студентов о переходе на дистанционку

В КФУ прокомментировали призыв студентов о переходе на дистанционный режим обучения. В пресс-службе университета сообщили, что с 1 сентября образовательный процесс идет в смешанном формате, поэтому студенты могут посещать занятия онлайн, через Microsoft Teams.



Особенно это касается студентов, находящихся на больничном, приехавших из других городов России или из других стран. Если учебные планы позволяют, студенты могут перейти на дистант в заявительном порядке. Такой возможностью в ряде институтов с начала года воспользовалось уже 40% учебных групп.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее сообщалось, что студенты КФУ записали видео с призывом перейти на дистанционное обучение.

