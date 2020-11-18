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В КФУ прокомментировали призыв студентов о переходе на дистанционку

17:49, 18.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В КФУ прокомментировали призыв студентов о переходе на дистанционку
Фото: realnoevremya.ru

В КФУ прокомментировали призыв студентов о переходе на дистанционный режим обучения. В пресс-службе университета сообщили, что с 1 сентября образовательный процесс идет в смешанном формате, поэтому студенты могут посещать занятия онлайн, через Microsoft Teams.

Особенно это касается студентов, находящихся на больничном, приехавших из других городов России или из других стран. Если учебные планы позволяют, студенты могут перейти на дистант в заявительном порядке. Такой возможностью в ряде институтов с начала года воспользовалось уже 40% учебных групп.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее сообщалось, что студенты КФУ записали видео с призывом перейти на дистанционное обучение.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    В каи никакого заявительного порядка нет. Тут обращение больше не студентов КФУ, а общее. Заключается оно в переходе всех студентов на дистант
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