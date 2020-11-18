В Казани X форум «Время кино» начался с мастер-классов для студентов-актеров

Фото: предоставлено пресс-службой Дирекции «Время кино»

18 ноября в Доме актера имени М. Салимжанова прошел первый мастер-класс X форума «Время кино». Студенты театрального училища поучаствовали в интенсиве «Актеры и акторы. Правовая грамотность и творческая совместимость», посмотрели фильмы из каталога кинопремии «Алтын тәлинкә» и провели анализ актерских работ.

Форум проводится в рамках Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото предоставлено пресс-службой Дирекции «Время кино»

— Мы намеренно делаем акцент на юридическую грамотность по кинопрофессиям и направлениям. Хотим помочь молодым кинематографистам отдельных профессий взглянуть на свое место в общем кинопроцессе не только с точки зрения самоотдачи, а представить некий стратегический план по развитию. Каждый кинематографист должен видеть вектор своего развития, а это невозможно без своего взгляда на общий процесс. Это всегда командная работы, важно чувствовать себя частью большой команды. Также большое внимание уделяем вопросам фестивального продвижения, дистрибуции, причем хотим предложить взгляд с разных точек зрения — практика-дистрибьютора, фестивального агента и организатора фестиваля. Охватим также популярные мини-форматы — короткий метр, мобильное кино, — рассказала «Реальному времени» руководитель Дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Она также отметила, что обстоятельства диктуют сроки проведения форума. Он будет растянут на месяц и в связи с эпидемиологической ситуацией некоторые мероприятия даже не анонсируются — слишком быстро набирается допустимый пул аудитории. С этим связаны некоторые корректировки и уточнения сроков и дат мероприятий.

Следующие мастер-классы форума пройдут в совмещенном оффлайн-онлайн формате с 17 по 19 декабря в Казанском государственном университете культуры и искусств (КазГИК). На них будут подняты вопросы авторского права, прокатного удостоверения, кинобизнеса и копродукции, представлен обзор фестивалей.

Анна Тарлецкая