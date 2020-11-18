Чернышенко пообещал решить проблему с дозвоном граждан в поликлиники

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал оперативно решить проблему с дозвоном граждан в поликлиники.

«Мы с операторами связи оперативно этот вопрос проработаем. Плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро расширение каналов обеспечить. И этот вопрос оперативно закроем и доложим. Я уже взял на заметку», — сказал Чернышенко.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил решить вопрос доступности связи с поликлиниками. Люди не могут дозвониться до медучреждений.



Ранее появилась информация, что в Набережных Челнах врачи начали принимать пациентов по WhatsApp. В Минздраве Татарстана отметили, что данный способ не является телемедициной и взят на вооружение исключительно для удобства пациентов.

