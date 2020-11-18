У Минздрава Татарстана нет информации об испытаниях вакцины «Вектора»

У Минздрава Татарстана нет информации об испытаниях вакцины от коронавируса центра «Вектор» в республике. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса от «Вектора».



Фото: kremlin.ru

Также Голикова рассказала, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

