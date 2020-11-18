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У Минздрава Татарстана нет информации об испытаниях вакцины «Вектора»

15:09, 18.11.2020
У Минздрава Татарстана нет информации об испытаниях вакцины «Вектора»
Фото: realnoevremya.ru

У Минздрава Татарстана нет информации об испытаниях вакцины от коронавируса центра «Вектор» в республике. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса от «Вектора».

Фото: kremlin.ru

Также Голикова рассказала, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

Общество Татарстан
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