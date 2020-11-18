Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса:



«Это абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах».

Путин напомнил главам регионов об ответственности: «Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя решения или, к сожалению, не принятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал».

Также президент призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с COVID-19.

Напомним, на этом же совещании Путин призвал уделить особое внимание главам регионов с тяжелой эпидемиологической ситуацией: «Надо их не только ругать, но и помогать».