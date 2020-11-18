Президент России сравнил работу заболевших COVID-19 врачей с подвигами времен Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин сравнил с подвигами времен Великой Отечественной войны работу врачей, которые заболели коронавирусом, но работают из дома — «сидят на телефоне, выполняют определенные функции».

На совещании с правительством руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов предложил распространять региональную практику, когда болеющие COVID-19 в легкой форме врачи удаленно помогают в работе своим коллегам.



«Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма», — сказал Путин.

Он напомнил о подвигах стрелка Александра Матросова и летчика Виктора Талалихина.

«Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, — это было бы неправильно, это личный выбор каждого человека, в данном случае медработника», — заявил президент.