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В России занято почти 81% коек, выделенных для коронавирусных больных

14:46, 18.11.2020
В России занято почти 81% коек, выделенных для коронавирусных больных
Фото: realnoevremya.ru

В России занято почти 81% коек, выделенных для коронавирусных больных. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Всего в России развернуто 268 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей зафиксирована в 46 регионах страны.

Фото: realnoevremya.ru

«Почти 147,5 тысячи оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча — искусственной вентиляцией легких», — доложила Голикова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам зарезервировать под пациентов с коронавирусом не менее 20% коечного фонда в регионах.

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