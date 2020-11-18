Работники «Нижнекамскнефтехима» высадили более 6,5 тыс. деревьев в селе Прости

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Около 6700 деревьев было высажено сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019—2020 годах в рамках реализации проекта новой парогазовой электростанции мощностью 495 МВт и сетей высоковольтных линий электропередачи.

В связи с насыщенностью инженерными коммуникациями территорий, занятых промышленными производственными объектами Нижнекамского района, в соответствии с утвержденным в кабинете министров РТ проектом планировки и межевания территории коридоры ЛЭП частично проходили по участкам зеленых насаждений, что потребовало произвести их вырубку.

Согласно правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений в Нижнекамске, а также решениям исполкома НМР «Нижнекамскнефтехим» осуществил компенсационную высадку взамен изъятых зеленых насаждений в селе Прости. Вместо одного вырубленного дерева было высажено три.

Стараниями нефтехимиков в населенном пункте появились тысячи молодых саженцев — рябины, липы, яблони, березы и хвойных деревьев.

