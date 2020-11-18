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В Казани на следующей неделе пройдет первое новогоднее представление для детей

12:06, 18.11.2020
В Казани на следующей неделе пройдет первое новогоднее представление для детей
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Казани ГБУК РТ «Татаркино» проведет 6 декабря новогоднее представление для детей. Оно станет первым в столице Татарстана. «Первая в МИРе елка» начнется в 14.00 в кинотеатре «Мир».

На большом экране детям покажут «Мультконцерт», который подготовили звезды татарстанской эстрады и кино. Далее пройдет премьера кукольного спектакля «Серая шейка» по одноименному произведению Дмитрия Мамина-Сибиряка от театра студии «Акварелька».

Фото: realnoevremya.ru архив

Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба «Татаркино».

В понедельник замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина допустила, что в Татарстане к Новому году могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.

ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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