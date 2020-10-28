Прокуратура обязала директоров двух школ в Челнах организовать второе питание для учащихся

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева (архив)

Прокуратура Челнов обязала директоров школ №51 и №32 организовать второе питание для учащихся после проверки информации о его отсутствии. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



Удалось установить, что в обеих школах питание организовано для учащихся с 1-го по 11-й класс. Тем не менее в школе №51 второго питания лишили учащихся с 6-го по 11-й класс, а в школе №32 организовали его бесплатно лишь для детей-инвалидов и для группы продленного дня.

realnoevremya.ru / Дарья Турцева (архив)

Так, права обучающихся, желающих получать на платной основе двухразовое питание, были ущемлены. Прокуратура внесла в адрес директора школы представление.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челнов начала проверку сообщений пользователей о том, что в школе №51 дети не получают горячее питание.

