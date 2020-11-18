Сбербанк в Татарстане профинансировал строительство домов ЖК «Лето» девелоперской компании «Унистрой»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство многоквартирных домов девелоперской компании «Унистрой» на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Кредитные средства направлены на возведение жилых домов №1 и №7 жилого комплекса класса комфорт «Лето»,* реализация квартир в котором ведется с использованием счетов эскроу.

Комплекс расположен в Советском районе Казани. Рядом остановки общественного транспорта, для удобства будут организованы выезды на Мамадышский тракт и Южную трассу.

Над созданием проекта трудилось польское архитектурное бюро AHR. Ключевые фишки проекта — комфортная для человека высота домов, а также небольшая плотность застройки (0,52), что в 2 раза меньше по сравнению с аналогичными проектами. На 25 га будет возведено всего лишь 133 тыс. кв. м жилья.

В комплексе будет создана полноценная среда для жизни и отдыха за счет акцента на парковые и прогулочные пространства, набережную и общественные зоны в европейском стиле для жителей.

В комплексе представлены различные форматы квартир: с террасами на первых и последних этажах, мастер-спальнями, постирочными, угловыми панорамными окнами, гардеробными и нишами для шкафов-купе. Также есть возможность выбора квартиры с балконом, теплой лоджией или совсем без него. Квартиры будут сдаваться с качественной черновой отделкой.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Строительная компания «Унистрой» — наш давний партнер и один из крупнейших девелоперов Татарстана. Для нас очень важно, что и в новых реалиях наши инструменты помогают застройщику возводить комфортные и современные объекты для жителей республики. Сбербанк одним из первых предложил застройщикам продукты и сервисы для работы в условиях изменений законодательства в отрасли строительства».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»