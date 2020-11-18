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Сбербанк в Татарстане профинансировал строительство домов ЖК «Лето» девелоперской компании «Унистрой»

12:05, 18.11.2020

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство многоквартирных домов девелоперской компании «Унистрой» на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Кредитные средства направлены на возведение жилых домов №1 и №7 жилого комплекса класса комфорт «Лето»,* реализация квартир в котором ведется с использованием счетов эскроу.

Комплекс расположен в Советском районе Казани. Рядом остановки общественного транспорта, для удобства будут организованы выезды на Мамадышский тракт и Южную трассу.

Над созданием проекта трудилось польское архитектурное бюро AHR. Ключевые фишки проекта — комфортная для человека высота домов, а также небольшая плотность застройки (0,52), что в 2 раза меньше по сравнению с аналогичными проектами. На 25 га будет возведено всего лишь 133 тыс. кв. м жилья.

В комплексе будет создана полноценная среда для жизни и отдыха за счет акцента на парковые и прогулочные пространства, набережную и общественные зоны в европейском стиле для жителей.

В комплексе представлены различные форматы квартир: с террасами на первых и последних этажах, мастер-спальнями, постирочными, угловыми панорамными окнами, гардеробными и нишами для шкафов-купе. Также есть возможность выбора квартиры с балконом, теплой лоджией или совсем без него. Квартиры будут сдаваться с качественной черновой отделкой.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Строительная компания «Унистрой» — наш давний партнер и один из крупнейших девелоперов Татарстана. Для нас очень важно, что и в новых реалиях наши инструменты помогают застройщику возводить комфортные и современные объекты для жителей республики. Сбербанк одним из первых предложил застройщикам продукты и сервисы для работы в условиях изменений законодательства в отрасли строительства».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
Справка

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ЭкономикаБанкиНедвижимость Татарстан
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