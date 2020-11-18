«Рубин» и «Ростов» рассудит Кукуян, «Спартак» и «Динамо» обслужит Иванов

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список судейских назначений на матчи 15-го тура чемпионата России по футболу.

Игру в Казани между «Рубином» и «Ростовом» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За систему видеоповторов ВАР будет отвечать Владимир Москалев. В последний раз Кукуян судил матч «Рубина» в 5-м туре РПЛ, когда казанцы разгромили дома «Уфу» (3:0).

На центральную встречу тура «Спартак» — «Динамо» назначена бригада судей под руководством Сергея Иванова, за систему ВАР ответственен Павел Шадыханов.

Ранее футболисты «Рубина» Карл Старфельт, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом сдали положительные тесты на коронавирус в расположении сборных. Кроме того, защитник Филип Уремович досрочно покинул поле в матче с командой Швеции (1:2) в рамках Лиги наций из-за повреждения.