Почти 37% жителей Татарстана сделали прививку от гриппа

В Татарстане прививку от гриппа сделали 1 421 698 человек — это 36,4% от численности населения республики и почти 60% от плана. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По ее словам, на сегодняшний день в республике не зафиксировано случаев заболевания гриппом.

«Лабораторно было обследовано в сезон 2020 года порядка 3 тыс. человек, положительных находок 29 — вирусы негриппозной этиологии», — рассказала Авдонина.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru



Она добавила, что в Татарстан поступила новая партия вакцины «Ультрикс Квадри».



По данным на 14 ноября, в республику поступило 1 727 537 вакцин (74% от заявки).

