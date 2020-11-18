Новости общества

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Почти 37% жителей Татарстана сделали прививку от гриппа

11:06, 18.11.2020
Почти 37% жителей Татарстана сделали прививку от гриппа
Фото: nnews.nnov.ru

В Татарстане прививку от гриппа сделали 1 421 698 человек — это 36,4% от численности населения республики и почти 60% от плана. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, на сегодняшний день в республике не зафиксировано случаев заболевания гриппом.

«Лабораторно было обследовано в сезон 2020 года порядка 3 тыс. человек, положительных находок 29 — вирусы негриппозной этиологии», — рассказала Авдонина.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru


Она добавила, что в Татарстан поступила новая партия вакцины «Ультрикс Квадри».

По данным на 14 ноября, в республику поступило 1 727 537 вакцин (74% от заявки).

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем