Новости общества

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Почти 1,3 млн человек в Татарстане привились от гриппа

12:55, 14.11.2020
Почти 1,3 млн человек в Татарстане привились от гриппа
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продолжается вакцинация от гриппа. Планируется привить 60% населения.

В 2020 году в Татарстане должны быть привиты 2 341 730 человек. В республику поступило 1 727 537 вакцин (74% от заявки).

Фото: mos.ru

На сегодняшний день от гриппа привились 1 291 698 человек, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее в Кремле сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также