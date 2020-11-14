Почти 1,3 млн человек в Татарстане привились от гриппа
В Татарстане продолжается вакцинация от гриппа. Планируется привить 60% населения.
В 2020 году в Татарстане должны быть привиты 2 341 730 человек. В республику поступило 1 727 537 вакцин (74% от заявки).
На сегодняшний день от гриппа привились 1 291 698 человек, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Ранее в Кремле сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым