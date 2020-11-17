Профильный комитет Госсовета Татарстана отклонил законопроект о запрете торговли спиртным в ЖК

Большинством голосов Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству отклонил проект закона, лоббируемого депутатом Ильдаром Шамиловым, о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах.

Этот вопрос вызывает жаркие дискуссии в стенах парламента уже второй созыв. Сторонники запрета апеллируют к многочисленным просьбам граждан, адепты — к отрицательным экономическим последствиям: снижению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы (до 30 тыс. человек), закрытию торговых точек, которые до половины доходов получают от реализации спиртного, а также увеличению числа некачественной и контрафактной продукции.

Поддержали законопроект только два депутата комитета — Александр Комисаров и Роман Мугерман. Владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова, шесть магазинов которой расположены на первых этажах жилых домов, предложила отправить его на доработку.

Ранее депутаты горсовета Набережных Челнов обратились в Госсовет Татарстана с просьбой закрыть в городе алкомаркеты, площадь которых составляет менее 100 кв. метров, в многоквартирных домах.