Власти Челнов предлагают запретить алкомаркеты площадью менее 100 кв. м в жилых домах

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Депутаты горсовета Набережных Челнов обратились в Госсовет Татарстана с просьбой закрыть в городе алкомаркеты, площадь которых составляет менее 100 кв. метров, в многоквартирных домах.

Отметим, в Госсовете республики в первом чтении в июне приняли законопроект о дополнительных ограничениях продажи алкогольной продукции в магазинах площадью менее 50 кв. метров.

Власти города надеются убедить парламент республики в том, что в Набережных Челнах продавать алкоголь в жилых домах можно в больших помещениях. Впоследствии они намерены бороться за то, чтобы был принят полный запрет продажи алкоголя в жилых домах, передают «Челнинские известия».

Если закон о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью менее 100 кв. метров будет принят, то в Челнах могут закрыться 33 алкомаркета, отмечает издание.

