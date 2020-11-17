«У башни состояние не очень благополучное»: Спасскую башню Казанского кремля готовят к реконструкции

Фото: Максим Платонов

ГИСУ Татарстана объявило тендер на разработку проекта реставрации Спасской башни в Казанском Кремле стоимостью 4,7 млн рублей.



Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить детальное обследование объекта и подготовить техническое заключение. Проект реконструкции предполагает ремонт башни и усиление фундаментов. Также после реставрации в Спасской башне будет отдельное помещение на третьем этаже для сезонного выставочного пространства. Средства будут выделены из бюджета республики.



Корреспондент «Реального времени» обратилась за комментарием к директору ГБУ «Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрату Сибагатуллину, однако он перенаправил все вопросы к главному архитектору Казанского кремля Рустэму Забирову.

Забиров рассказал нам, что эскизный проект будущей реконструкции был сделан еще в 2014 году, а в 2015 году начались работы по расчистке помещений. В частности, были выведены организации, которые ранее располагались в пристрое, разобраны перегородки, расчищена территория, но после этого процесс встал на паузу.

— Сейчас, как вы увидели, были выделены деньги на реставрационные работы. Там еще только проведут исследования, поскольку там трещины по фасаду и внутри. У башни состояние не очень благополучное. В пристрое, во всяком случае.

Забиров добавил, что до 2013 года пристрой использовался под офисные и административные помещения. Сейчас помещения освобождены там ведутся работы по демонтажу поздних наслоений для проведения исследовательских работ.



Спасская башня — главная проездная башня Казанского Кремля. Ее возвели в XVI веке псковские зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев после завоевания Казани Иваном Грозным. Под их руководством также был построен Благовещенский собор и, по некоторым данным, Храм Василия Блаженного на Красной Площади в Москве.

По преданию, Спасская башня появилась там, где «царь водрузил крест на месте, где во время боя стояло царское знамя», и тотчас же после победы по приказу Ивана Грозного здесь была поставлена походная церковь-палатка с путевым престолом.

К Спасской башне примыкает церковь Спаса Нерукотворного, из-за которой она и получила свое имя. Башня не раз достраивалась, перестраивалась и неоднократно горела. В XVIII веке на ней установили часы. После революции двуглавого орла, венчавшего башню, сменила золотая звезда, которая остается там по сей день.

В 1963 году на башне появились часы с автоматическим заводом и знаменитым «малиновым» звоном: красные прожекторы вспыхивают и медленно гаснут по мере нарастания и затухания звука. Также на Спасской башне нередко проводят тематические световые шоу.

В 2011 году фасад Спасской башни расчистили от краски, сняли штукатурный слой, который закрывал подлинную белокаменную кладку нижних двух ярусов XVI века. Большой объем реставрационных работ проводился и на других стенах и башнях Казанского Кремля.

Добавим, что реставрация Спасской башни — не первый крупный проект реставрационных работ в Казанском кремле в последнее время. Так, уже выделены средства на масштабные работы по реконструкции зданий присутственных мест — на это потратят около 1,5 млрд рублей.



Татьяна Леухина