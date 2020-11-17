Гидрометцентр: аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 19 ноября

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Гидрометцентр РТ выпустил штормовое предупреждение об аномальных холодах в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В южных и восточных районах РТ с 15 ноября установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9 градусов и более ниже климатической нормы. Минимальная температура доходит до -18—24 градусов.

Отмечается, что аномально холодная погода сохранится в республике до 19 ноября.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что череда холодов в Казани вскоре сменится теплой погодой.

