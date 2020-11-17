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Гидрометцентр: аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 19 ноября

12:38, 17.11.2020 2
Гидрометцентр: аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 19 ноября
Фото: Фото: Олег Тихонов

Гидрометцентр РТ выпустил штормовое предупреждение об аномальных холодах в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В южных и восточных районах РТ с 15 ноября установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9 градусов и более ниже климатической нормы. Минимальная температура доходит до -18—24 градусов.

Отмечается, что аномально холодная погода сохранится в республике до 19 ноября.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что череда холодов в Казани вскоре сменится теплой погодой.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Переверденцев глубокий старец со всеми сопутствующими возрасту качествами.
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    Анонимно 17 ноя
    Думаете Вы не доживёте?
    Надо надеяться.
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