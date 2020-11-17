В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 123 человек

Сегодня подтвердились два новых случая смерти от коронавируса в Татарстане. Таким образом, всего от COVID-19 скончались 123 человека.

Оба скончавшихся — мужчины, 1954 и 1974 годов рождения. У первого состояние ухудшалось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний, у второго имелись хронические заболевания.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса, выздоровело 49 человек. Всего в Татарстане на утро 17 ноября выявлено 9 366 случаев COVID-19.