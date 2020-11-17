В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 123 человек
Сегодня подтвердились два новых случая смерти от коронавируса в Татарстане. Таким образом, всего от COVID-19 скончались 123 человека.
Оба скончавшихся — мужчины, 1954 и 1974 годов рождения. У первого состояние ухудшалось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний, у второго имелись хронические заболевания.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.
За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса, выздоровело 49 человек. Всего в Татарстане на утро 17 ноября выявлено 9 366 случаев COVID-19.Происшествия Татарстан
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