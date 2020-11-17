В России за сутки умерло рекордное количество человек от коронавируса

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 22 410, до 1 971 013. Об этом сообщает оперативный штаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

Количество смертей за сутки составило 442, что является максимумом с начала пандемии. Всего от коронавируса умер 33 931 пациент из России.

К утру были выписаны еще 22 055 человек, что также является рекордом. Всего выздоровели 1 475 904 человека. Число пациентов, которые лечатся прямо сейчас, снизилось впервые с 17 сентября — с 461 265 до 461 178.