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В России за сутки умерло рекордное количество человек от коронавируса

10:36, 17.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки умерло рекордное количество человек от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 22 410, до 1 971 013. Об этом сообщает оперативный штаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

Количество смертей за сутки составило 442, что является максимумом с начала пандемии. Всего от коронавируса умер 33 931 пациент из России.

К утру были выписаны еще 22 055 человек, что также является рекордом. Всего выздоровели 1 475 904 человека. Число пациентов, которые лечатся прямо сейчас, снизилось впервые с 17 сентября — с 461 265 до 461 178.

Фото: стопкоронавирус.рф
ОбществоМедицина
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