В России за сутки умерло рекордное количество человек от коронавируса
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 22 410, до 1 971 013. Об этом сообщает оперативный штаб.
Количество смертей за сутки составило 442, что является максимумом с начала пандемии. Всего от коронавируса умер 33 931 пациент из России.
К утру были выписаны еще 22 055 человек, что также является рекордом. Всего выздоровели 1 475 904 человека. Число пациентов, которые лечатся прямо сейчас, снизилось впервые с 17 сентября — с 461 265 до 461 178.ОбществоМедицина
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