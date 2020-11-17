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Происшествия

В Казани задержали мужчину, укравшего часть лестницы со стройплощадки

09:39, 17.11.2020
В Казани задержали мужчину, укравшего часть лестницы со стройплощадки
Фото: realnoevremya.ru

В Казани полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже части демонтированной лестницы при реконструкции одного из зданий. Сумму ущерба составила 120 тыс. рублей.

Сварщик строительной бригады свою вину полностью признал. «Установлена его причастность к трем преступлениям», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Мужчина рассказал, что вывозил металл со стройобъекта при помощи машины с прицепом.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют его причастность к другим преступлениям, произошедшим в Казани.

Напомним, что в этом году казанские полицейские зарегистрировали свыше 20 тыс. преступлений, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Происшествия Татарстан
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