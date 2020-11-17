Сегодня днем в Татарстане морозы достигнут -10 градусов
В Татарстане 17 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана утром минимальная температура воздуха составит -12..-17 градусов, при прояснениях до -19..-24 градусов. Днем температура воздуха составит 5..-10 градусов. На дорогах местами гололедица.
В Казани температура воздуха днем составит -6..-8 градусов.
Общество Татарстан
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