Предприниматели Татарстана взяли льготных кредитов на миллиард рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане предприниматели смогли привлечь кредитов больше чем на миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики республики.

На сегодня Фонд поддержки предпринимательства одобрил займы по четырем видам микрофинансирования на общую сумму 1,01 млрд рублей. Речь идет о микрозайме «Однопроцентном» который запустили в период самоизоляции. Получить его могли субъекты МСП из отраслей экономики, не вошедших в перечень пострадавших.

Также с августа введены дополнительные меры поддержки на восстановление экономики Татарстана, куда вошли еще три льготных микрозайма.



Ранее сообщалось, что программа по поддержке бизнеса в Татарстане на 1,3 млрд рублей оказалась одной из наиболее масштабных подобных программ, объявленных в субъектах РФ.

