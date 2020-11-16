В Казани возбудили уголовное дело по факту непредоставления жилья тяжелобольному ребенку

Фото: из личного архива героев материала

В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных сотрудников исполкома за непредоставление жилья 15-летнему ребенку-инвалиду.

Уже 2 года мать тяжелобольного ребенка из Казани добивается предоставления жилья тяжело больному сыну. Лилия Гисматуллина не может добиться ни положенной квартиры, ни субсидии. После публикации истории в СМИ следственный отдел по Вахитовскому району города Казани СУ СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Фото: личный архив героев материала

«Мне позвонили из следственного отдела по Вахитовскому району и сообщили, что возбуждено уголовное дело о халатности и меня приглашают на допрос в качестве законного представителя потерпевшего, то есть моего сына. В деле фигурируют два факта: первый — что нас не ставили на учет, а второй — что отказывают в предоставлении жилья. Сейчас круг лиц не установлен, но речь идет о сотрудниках администрации Вахитовского района города Казани», — рассказала Гисматуллина RT.



Ранее «Реальное время» сообщало что мать из Казани 2 года пытается получить жилье для тяжелобольного сына.

